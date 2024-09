Ufficiale Akturkoglu sbarca in Portogallo: il Benfica sborsa 12 milioni e lo strappa al Gala

vedi letture

Kerem Akturkoglu è un nuovo giocatore del Benfica. L'esterno sinistro arriva dal Galatasaray per 12 milioni di euro dopo un inizio di stagione straordinario: dopo i 15 gol in 54 gare del 2023-2024 infatti, il turco è partito segnando 2 reti nelle prime 6 stagionali. Di seguito il comunicato integrale:

"L'ala Kerem Aktürkoglu, 25 anni, è un rinforzo della squadra di calcio professionistica Benfica. Nazionale della Turchia, ha firmato un contratto con il Benfica valido per cinque stagioni (fino al 2029), passando dal Galatasaray al Luz.

IL PERCORSO

Nato il 21 ottobre 1998 a Kocaeli, in Turchia, Kerem Aktürkoglu ha giocato nelle giovanili del Gölcükspor e dell'Hisareynspor prima di passare al Basaksehir nel 2014 , all'età di 15 anni . Dopo una stagione nelle giovanili e un'altra negli juniores della squadra della periferia di Istanbul, l'esterno è stato ceduto in prestito al BB Bodrumspor , della III Divisione turca, e ha segnato quattro gol nelle 28 partite giocate nella stagione 2016/17 .

Rientrato al Basaksehir , Aktürkoglu non è stato utilizzato durante l'intera stagione 2017/18 e, una volta scaduto il contratto, ha firmato per il Karacabey Belediyespor , sempre nella III Divisione turca. Indiscusso tra gli undici della nuova squadra, l'esterno ha segnato tre gol in 35 partite nel 2018/19 e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dell'Erzincanspor , dove, nel 2019/20 , ha giocato un ruolo decisivo nell'ascesa del club in II Divisione , con 20 gol in 30 partite , 28 in campionato e due negli spareggi .

Anche giocando nelle divisioni inferiori, Aktürkoglu ha vinto presenze nelle squadre Under 18 e Under 19 della Turchia e il grande salto nella sua carriera è arrivato nell'estate del 2020 , quando è stato ingaggiato dal Galatasaray . Nel popolare club di Istanbul, l'esterno non ha impiegato molto ad affermarsi come una parte importante della squadra e, fino al suo trasferimento al Benfica , ha segnato 46 gol e realizzato più di 30 assist in 179 partite , vincendo due campionati e uno turco. Supercoppa . In questo periodo (da settembre 2020 a settembre 2024), ha maturato anche esperienze internazionali: 16 partite in Champions League e 14 in Europa League , tra fase a gironi e play-off .

Al termine della sua prima stagione al Galatasaray , l'ormai rinforzo del Benfica ha conquistato la sua prima presenza nella nazionale maggiore turca (ha giocato 45 minuti in una partita privata contro l'Azerbaigian, il 27 maggio 2021) e, da allora, è stato una presenza frequente negli eletti del suo Paese, con particolare attenzione alle convocazioni per gli Europei 2020 e 2024 . In quest'ultimo, ha giocato cinque partite e ha segnato un gol nella vittoria per 3-1 contro la Georgia, in una partita del 1° turno del Gruppo F".