Al Ittihad ai quarti di Champions, Conceiçao: "Grande personalità, abbiamo messo passione"

L’Al-Ittihad vola ai quarti di finale della AFC Champions League e lo fa con l’impronta sempre più evidente di Sergio Conceiçao. Un traguardo non banale per il club saudita, che raggiunge questa fase della competizione solo per la terza volta negli ultimi dodici anni, al termine di un percorso costruito tra difficoltà e grande solidità. Decisivo il rigore realizzato da Fabinho nel lungo recupero del secondo tempo supplementare, che ha beffato un coriaceo Al Wahda.

Dal suo arrivo, il tecnico portoghese ha saputo dare identità e compattezza a una squadra che, tra investimenti limitati e la perdita di elementi chiave come N’Golo Kanté e Karim Benzema, sembrava destinata a ridimensionare le proprie ambizioni. Invece, i numeri raccontano tutt’altro: sei vittorie nelle prime sette partite, quattro clean sheet e un attacco che guida il torneo con 23 gol segnati, oltre a essere tra i più prolifici nella creazione di occasioni.

Ma più dei numeri, a emergere è la mentalità. Conceição lo ha spiegato chiaramente nel post partita, mettendo al centro l’aspetto emotivo e identitario della prestazione: "Ho chiesto ai giocatori di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi, e lo hanno fatto". Una richiesta che si è tradotta in una gara attenta e matura. "È stata una partita solida dal punto di vista difensivo. In fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, ma sono molto contento della determinazione e del rispetto delle consegne".

Fondamentale anche la gestione della pressione, elemento inevitabile in una competizione di questo livello. "La pressione fa parte del gioco, chi non lo capisce non può fare questo mestiere", ha aggiunto Conceição, evidenziando la crescita mentale del gruppo. "Non ho visto giocatori nervosi, anzi: grande personalità, soprattutto da parte della difesa e del centrocampo, che ci hanno dato quella robustezza che era mancata in altre partite".