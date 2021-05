Al-Khelaifi spegne i sogni del Real Madrid: "Mbappe resta al PSG al 100%, non preoccupatevi"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, non ha dubbi sul futuro di Kylian Mbappé: "Dico sempre che Kylian è un giocatore del Paris Saint-Germain. Rimarrà al PSG al 100%. Non preoccupatevi, lasciateci lavorare. È parigino, è francese, ama Parigi. Non ci sono problemi. Mercato? Abbiamo già una buona rosa, ma dobbiamo rinforzarci in qualche reparto del campo. Vedremo cosa fare con Leonardo e con mister Pochettino. L'emergenza Covid ha complicato le cose a tutti, ma noi vogliamo potenziare questa rosa", le importanti dichiarazioni del numero uno del club parigino riportate da L'Equipe.

Kylian Mbappé, in scadenza di contratto fra un anno col PSG, non ha ancora rinnovato e in Spagna viene dato ormai da settimane a un passo dal Real Madrid.