Al Liverpool non riesce l'impresa. Passa il Real, le aperture spagnole: "Sofferto da eroi"

"Hanno sofferto come gli eroi". Così Marca titola nella home dopo il pareggio conquistato dal Real Madrid a Liverpool, che qualifica la squadra di Zidane in semifinale in virtù della vittoria per 3-1 della scorsa settimana. Una resistenza grandiosa di una squadra difensivamente perfetta, disposta benissimo in campo. Quando i Reds hanno sfondato, soprattutto nel primo tempo, si sono scontrati contro il muro eretto da Courtois, come sottolinea As. Ora la sfida al Chelsea di Thomas Tuchel.