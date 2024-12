Ufficiale Al Shabab: l'Imperatore Terim diventa il nuovo allenatore, ha firmato per 6 mesi

vedi letture

Nuova vita per Fatih Terim. Chiusa l'esperienza al Panathinaikos lo scorso maggio, il 71enne tecnico turco, ex Fiorentina e Milan, nonché leggenda del Galatasaray ha accettato di prendere l'incarico lasciato da Vitor Pereira - ora al Wolverhampton - per accomodarsi sulla panchina dell'Al Shabab. Niente Europa, dunque, ma un capitolo inedito della sua vita da allenatore che riparte proprio in Arabia Saudita, dove troverà tra l'altro Giacomo Bonaventura.

Addio la vita da svincolato, dunque. Terim ha firmato un contratto di sei mesi con il club saudita e resterà al timone dell'Al Shabab fino al termine della stagione, anche se sarà possibile attivare un'opzione per allungare l'accordo di un'altra stagione. Percepirà un ingaggio da 1,6 milioni di dollari più bonus. L'annuncio è stato dato direttamente dai Leoni bianchi sul profilo ufficiale X, con un video presentazione alquanto emozionante. Al momento la squadra è al sesto posto in campionato con 23 punti dopo 13 giornate.