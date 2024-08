Ufficiale Alex Sandro finalizza il ritorno in Brasile: è un nuovo giocatore del Flamengo

vedi letture

Continuerà in Brasile la carriera di Alex Sandro, record man di presenze con la maglia della Juventus: "Il Clube de Regatas do Flamengo informa di aver concluso questo lunedì (26 agosto) l'acquisto dell'atleta Alex Sandro. Il terzino sinistro, pluricampione con diversi club, ha firmato con il Mais Querido fino al 31 dicembre 2026".

L'avventura in bianconero, come detto, ha permesso al brasiliano di entrare nella storia del club: basti pensare che la partita contro il Monza con cui si è chiusa la sua era bianconera, lo porterà ad essere il giocatore straniero più presente nella storia di Madama. Con la partita del 25 maggio, l'ultima della stagione bianconera, Alex Sandro ha raggiunto Pavel Nedved in cima ai più presenti. Non avrà comunque modo di superarlo ed essere l'unico in testa alla graduatoria, visto il saluto immediatamente successivo.

327 partite ufficiali con la Juventus per Alex Sandro, come il suo vecchio vicepresidente Pavel Nedved. Nel corso delle ultime annate il brasiliano ha superato idoli assoluti bianconeri, tra cui David Trezeguet, sorpassato in questi mesi (il francese si è fermato a 320 nel periodo torinese). Nella top cinque degli stranieri più presenti con la Juventus, oltre ad Alex Sandro, Nedved e Trezeguet, anche un ex compagno del brasiliano come Cuadrado (313 gare) e Del Sol (294).