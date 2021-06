Alexander-Arnold e le critiche: "Conta il pensiero di Klopp e Southgate non quello degli altri"

Quella che si è appena conclusa non è stata la miglior stagione né per il Liverpool, qualificatosi al fotofinish per la prossima Champions League, né per Trent Alexander-Arnold, terzino dei Reds che oggi rischia addirittura il taglio dalla Nazionale inglese in vista degli Europei. Di questo ha parlato lo stesso difensore nel corso di un'intervista al quotidiano The Indipendent: "Ho ricevuto molte critiche e l'unica cosa che si può fare è cercare solo di concentrarsi sulle opinioni delle persone che davvero contano. Io gioco per due squadre, il Liverpool e la Nazionale inglese, quindi in sostanza solo due persone possono prendere decisioni su di me: Jurgen Klopp e Gareth Southgate. Queste sono le uniche due opinioni che contano enormemente poiché influiscono sul fatto che io sia selezionato o meno. Se un milione di persone pensa che non dovrei giocare, ma Jurgen pensa che dovrei, quale ha più potere? Se un milione di persone pensa che dovrei essere selezionato per l'Inghilterra, ma Gareth no, non entrerò in squadra. Il discorso è questo: si tratta davvero di ridurlo a chi ha il potere di farmi giocare o meno"