Alla Slovenia non basta Ilicic. La Russia vince 2-1, poker di Montenegro a Gibilterra

Sono terminate le prime due partite in programma oggi, valide per le qualificazioni europee a Qatar 2022. Alla Slovenia non basta la rete di Josip Ilicic (in campo anche Kurtic e Zajc): la Russia vince 2-1 grazie alla doppietta di Dzyuba. Poker del Montenegro ai danni di Gibilterra: ancora a segno Jovetic.

Risultati

Montenegro-Gibilterra 4-1: 26' Beqiraj, 30' rig. Styche (G), 43' Simic, 53' Tomasevic, 80' Jovetic.

Russia-Slovenia 2-1: 26' e 35' Dzyuba, 36' Ilicic (S)

CLASSIFICHE

Gruppo G

Montenegro 6 *

Norvegia 3

Turchia 3

Lettonia 0

Olanda 0

Gibilterra 0 *

Gruppo H

Russia 6 *

Slovenia 3 *

Slovacchia 1

Cipro 1

Croazia 0

Malta 0

* una partita in più.