Alle 18.30 sfida per il titolo in Bundesliga. Nagelsmann: "L'assenza di Lewandowski cambia poco"

Alle 18.30 andrà in scena il big match di Bundesliga, un vero e proprio scontro al vertice. Il Lipsia ospiterà il Bayern Monaco capolista, che sarà privo del suo bomber. Ma Julian Nagelsmann non vede particolari vantaggi: "L'assenza di Robert Lewandowski non cambia il mio piano di gioco. Non possiamo concentrarci su un solo giocatore: il Bayern ha segnato quasi 30 gol in più di noi (78 a 48, ndr). Con lui ovviamente sono più forti, è un attaccante straordinario. Ha un'eccellente media gol e fornisce anche assist. Ma il Bayern è una squadra di livello mondiale e schiererà un altro ottimo giocatore, per noi sarà difficile comunque difendere".