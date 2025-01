Ufficiale Altro colpo della matricola San Diego: dal Celta arriva il figliol prodigo Luca de la Torre

Il San Diego FC ha annunciato l'arrivo in prestito fino al 31 dicembre 2025 del centrocampista Luca de la Torre. Per il 26ennne c'è anche l'opzione di acquisto e si tratta di un ritorno a casa dopo anni trascorsi in Europa, tra Premier League, Eredivisie olandese e LaLiga.

"Siamo entusiasti di riportare Luca a casa a San Diego", ha affermato il direttore sportivo Tyler Heaps. "Il percorso di Luca, che ha gareggiato in alcuni dei campionati più importanti del mondo e rappresentato la nazionale statunitense, la dice lunga sulla sua dedizione e sul suo talento. Ma ciò che rende questo momento davvero speciale è che torna a casa per rappresentare la città che lo ha plasmato".

De la Torre ha trascorso le ultime due stagioni con il Celta Vigo nella Liga, dove ha collezionato 67 presenze, contribuendo con quattro gol e nove assist in tutte le competizioni. Ha esordito per il club il 20 agosto 2022, contro il Real Madrid. Prima aveva vestito le maglie anche di Heracles e Fulham. Sulla scena internazionale, de la Torre ha rappresentato gli Stati Uniti sia a livello giovanile che senior. Ha debuttato in un'amichevole contro l'Irlanda il 2 giugno 2018 e da allora ha collezionato 24 presenze, vincendo due volte la Concacaf Nations League (2023, 2024).