ufficiale Celta Vigo, due acquisti in poche ore. Ecco Oscar Rodriguez e De La Torre

vedi letture

Il Celta Vigo ha annunciato di aver inserito due nuovi calciatori nella sua rosa. Si tratta di Oscar Rodriguez (in foto), centrocampista offensivo spagnolo classe '98 che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, e di Luca de la Torre, centrocampista statunitense di origini spagnole nato nello stesso anno che arriva a titolo definitivo dall'Heracles Almelo in Olanda.