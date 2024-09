Ufficiale Altro scippo all'Europa da parte dell'Arabia Saudita: Podence all'Al-Shabab

Un altro scippo dell'Arabia Saudita al calcio europeo è andato in scena ieri sera, prima della conclusione dell'ultimo giorno di mercato. Daniel Podence, giocatore in grado di ricoprire parecchi ruoli del reparto offensivo, ha lasciato a titolo definitivo il Wolverhampton, accasandosi all'Al-Shabab. Nel 2023-2024 ha vinto la Conference League con l'Olympiacos, squadra per cui ha giocato in prestito.

