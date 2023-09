Attraverso i propri canali ufficiali, l'Olympiacos ha annunciato due importanti acquisti. Il club ateniese riabbraccia infatti Daniel Podence, esterno offensivo portoghese ceduto al Wolverhampton nel 2020. Il 27enne torna in prestito per una stagione.

Non è l'unico comunicato della serata. In Grecia è infatti sbarcato anche Stevan Jovetic: l'ex attaccante di Inter e Fiorentina era svincolato dopo la fine del contratto con l'Hertha Berlino.

🔴⚪💣💥𝐁𝐎𝐎𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌! Welcome back home, 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄! We missed you Superman! @daniel_podence

😍 pic.twitter.com/US0xZQhq1r

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2023