Ufficiale Alzate torna al Brighton ma non per rimanerci. Annunciato l'addio a fine contratto

Non sarà al Brighton il futuro del difensore o centrocampista colombiano Steven Alzate (25 anni), di rientro alla società inglese dopo la stagione trascorsa in prestito in Belgio, allo Standard Liegi, la seconda consecutiva con i colori biancorossi.

I Seagulls hanno annunciato che il classe 1998 lascerà il 30 giugno prossimo al termine del suo contratto, che non verrà quindi rinnovato. Assieme a lui danno l'addio anche alcuni giovani che giocavano con le selezioni giovanili: Jack Hinchy, Leigh Kavanagh, Brody Peart, Tommy Reid e Bailey Smith.