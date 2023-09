ufficiale Alzate torna allo Standard Liegi. Il Brighton cede di nuovo il colombiano

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Standard Liegi ha annunciato un nuovo rinforzo per la stagione in corso. Il club belga riabbraccia Steven Alzate, centrocampista colombiano (ma nato a Londra) che lascia il Brighton in prestito. Il giocatore era già stato ceduto nella scorsa stagione, sempre allo Standard.