Amorim, l’addio discreto a Manchester: regali a una scuola prima del ritorno a Lisbona

A quasi un mese dall’esonero del 5 gennaio, la figura di Ruben Amorim continua a essere al centro dell’attenzione nel Regno Unito. Dopo l’ufficializzazione della separazione dal Manchester United, il tecnico portoghese e la moglie Maria João Diogo non hanno lasciato subito la città, facendosi vedere più volte per le strade di Manchester nei giorni immediatamente successivi alla decisione del club.

Secondo quanto riferito dal Sun, prima di rientrare definitivamente in Portogallo la famiglia Amorim ha voluto salutare in modo particolare l’ambiente scolastico frequentato dai figli. Sarebbero stati lasciati alcuni regali agli insegnanti e ai compagni di classe, un gesto legato ai rapporti costruiti in 14 mesi di permanenza in Inghilterra. Maria João, in particolare, avrebbe instaurato un legame molto stretto con le altre madri degli alunni, tanto che la famiglia era considerata benvoluta all’interno della comunità.

La stessa fonte racconta anche un retroscena legato al momento dell’esonero: appena appresa la notizia, Maria João avrebbe scritto nel gruppo WhatsApp delle mamme della scuola un messaggio semplice ma eloquente: “Ce ne andiamo!”. Poco dopo, la partenza in jet privato verso Lisbona, chiudendo così un capitolo breve ma intenso della loro vita inglese.