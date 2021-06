Ancelotti torna al Real? L'Everton valuta già il sostituto: potrebbe essere Espirito Santo

vedi letture

Il richiamo del Real Madrid è sempre più forte e Carlo Ancelotti potrebbe cedervi, facendo ritorno in Spagna dopo sei anni. L'Everton spera ovviamente di trattenere il manager italiano, ma si starebbe già guardando intorno in cerca di un sostituto: come riporta TalkSport, i Toffees starebbero pensando di affidare a panchina a Nuno Espirito Santo, che si è recentemente separato dal Wolverhampton e su cui sembra in vantaggio il Crystal Palace.