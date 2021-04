Anche il Wolfsburg cerca un nuovo tecnico: addio a Glasner, il favorito è Van Bommel

Panchine girevoli in Germania. Con Oliver Glasner sempre più deciso a lasciare la guida della squadra, il Wolsfburg è pronto ad affidare il ruolo di allenatore a una vecchia conoscenza del calcio tedesco. Mark Van Bommel, ex centrocampista di Bayern Monaco e Milan, è infatti il candidato numero uno per raccogliere l'eredità del tecnico austriaco, che dovrebbe invece accettare la corte del Bayer Leverkusen o dell'Eintracht Francoforte. Van Bommel non lavora dal dicembre 2019, quando fu esonerato dal PSV. A riportarlo è Bild.