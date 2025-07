Ufficiale Anche in Russia si spende: lo Spartak Mosca paga 20 milioni per Gedson Fernandes

Non si spende solo in Saudi Pro League. Anche in Russia qualcuno ha deciso di effettuare importanti investimenti per potenziare la propria rosa e si tratta dello Spartak Mosca: a campionato iniziato, a ridosso della terza giornata di Prem'er-Liga, i rossobianchi hanno messo a segno un colpo da circa 20 milioni di euro. Si tratta di Gedson Fernandes, ex Benfica e Tottenham, che ha lasciato il Besiktas dopo tre anni per avventurarsi in un nuovo Paese e in una nuova lega. Il centrocampista portoghese, prodotto del vivaio del club lusitano, ha firmato un quadriennale fino al 2029.

Comunicato ufficiale

Lo “Spartak” e il club turco “Beşiktaş” hanno raggiunto un accordo per il trasferimento nel nostro club del centrocampista Gedson Fernandes. Il contratto con il giocatore è stato firmato fino al 2029. Gedson giocherà per i biancorossi con il numero 83.

Il 26enne Fernandes è nato a São Tomé e Príncipe - uno stato insulare dell'Africa centrale - ma ha iniziato a giocare a calcio fin da piccolo in Portogallo. Il nostro nuovo acquisto ha fatto parte regolarmente delle nazionali giovanili portoghesi: nel 2016 ha vinto il Campionato Europeo Under 17, mentre nel 2018 ha disputato due partite con la nazionale maggiore.

Gedson è un prodotto del vivaio del Benfica. Nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato portoghese con il club di Lisbona. In seguito, il Benfica lo ha ceduto più volte in prestito: all'inizio del 2020 è approdato al club inglese Tottenham, un anno dopo è passato al turco Galatasaray, e l’anno successivo ha giocato per un altro club turco, il Rizespor.

Dall’estate del 2022, Fernandes è diventato un giocatore a titolo definitivo del Beşiktaş, con cui ha vinto Coppa e Supercoppa di Turchia nel 2024. In totale ha collezionato 131 presenze, 18 gol e 16 assist in tutte le competizioni con il Beşiktaş. Nel corso della sua carriera, Fernandes ha avuto modo di lavorare con allenatori del calibro di Rui Vitória, Bruno Lage, José Mourinho, Fatih Terim, Jorge Jesus, Şenol Güneş, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjær.

Durante la maggior parte della sua carriera, Gedson ha giocato principalmente come centrocampista centrale, più raramente come trequartista, e occasionalmente anche sulle fasce (soprattutto ai tempi del Benfica). Centrocampista versatile, è noto per la sua velocità, il dribbling efficace e le impressionanti qualità fisiche. Costringe spesso gli avversari al fallo, è abile nei contrasti e negli intercetti, ha un buon tiro da varie distanze ed è in grado di effettuare sia passaggi corti che lunghi. A breve, Fernandes si unirà alla nostra squadra. Benvenuto allo Spartak, Gedson!".