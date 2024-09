Ufficiale André Gomes torna al Lille: lo svincolato portoghese firma un contratto biennale

Il 30 giugno scorso è scaduto il suo contratto con l'Everton, club con il quale nell'ultima stagione ha racimolato 12 presenze e un gol in Premier League, e da quel momento André Gomes è senza squadra. Ma adesso non più. Già, perché il Lille l'ha scelto per ovviare ai problemi a centrocampo, dopo i diversi infortuni patiti in questo reparto, e l'ha messo sotto contratto.

Il club francese ha annunciato così il tesseramento dell'ex Barcellona: "Il LOSC è lieto di annunciare oggi la firma di André Gomes (31 anni). Il centrocampista della nazionale portoghese (29 presenze) fa il suo ritorno ai Mastiffs, dopo aver già indossato con successo la maglia del Lille nel corso della stagione 2022-2023. Ha firmato un contratto di 2 anni. Resterà quindi legato al Club fino al 2026".