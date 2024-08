Ufficiale Andrey Santos torna allo Strasburgo. Nuovo prestito dal Chelsea per il centrocampista

vedi letture

Operazione in sinergia tra Chelsea e Strasburgo, coi francesi che ottengono nuovamente in prestito il centrocampista brasiliano Andrey Santos. Questo il comunicato del club: "Andrey Santos è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione in Ligue 1. Arrivato in prestito dal Chelsea lo scorso febbraio, il brasiliano si è rapidamente affermato come un anello fondamentale del centrocampo alsaziano.

Nonostante l'interesse di molti importanti club europei, il brasiliano torna a difendere i colori del Racing per la stagione 2024-2025. Indosserà il numero 8".