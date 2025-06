TMW Napoli, non solo Musah: se parte Anguissa nella short list c'è anche Andrey Santos

vedi letture

Il Napoli aspetta una risposta da Frank Anguissa, ma nel frattempo pensa al possibile sostituto. Perché nella short list c'è Yunus Musah, centrocampista del Milan per cui bisogna attendere lunedì per una risposta, ma non solo. Andrey Santos è un obiettivo sensibile dopo una stagione straordinaria in Francia. Perché in Ligue 1, allo Strasburgo, ha messo in fila dieci gol e quattro assist in trentadue partite. Un gol e un assist anche in Coupe de France, per un totale di 34 partite, undici reti e cinque passaggi decisivi in 3.024 minuti.

Un'enormità. Tanto che il Chelsea ha deciso di portarlo al Mondiale per Club, una rarità fra quelli che erano andati in prestito. Segno che probabilmente Maresca ha l'intenzione di puntare su di lui per la prossima annata.

Da capire però quale può essere la valutazione che ne fanno i Blues. Difficile scendere sotto i 30 milioni, più probabile arrivare vicini ai quaranta. Anche per questo potrebbe essere una questione complicata da sbrogliare. "Sono pronto per il Chelsea? Sì, ma i due club e il mio agente ne discuteranno al termine della stagione", aveva detto nelle ultime settimane. Poi è arrivata anche la chiamata di Carlo Ancelotti per il Brasile, come ciliegina sulla torta di una stagione perfetta.