Ufficiale Andy Delort ritorna in Ligue 1: è ufficialmente un nuovo giocatore del Montpellier

vedi letture

Andy Delort alla fine lascia l'Algeria. La punta centrale di 33 anni è riuscita a convincere, con l'aiuto del Montpellier, il Mouloudia Club d'Alger per lasciare la madrepatria e raggiungere la Francia e la Ligue 1. Un accordo in prestito con opzione di acquisto. Un club che l'algerino conosce molto bene visto che ci ha già giocato tra il 2018 e il 2021, segnando 47 gol in 106 partite.

Il comunicato ufficiale

Pailladin tra il 2018 e il 2021, l'attaccante originario di Sète fa il suo ritorno in Orange e Blu in prestito con opzione di acquisto, con la missione di aiutare il club pailladino a raggiungere la salvezza. Insieme ad altri, tra cui il favoloso quartetto che formava con Florent Mollet, Téji Savanier e Gaëtan Laborde, Andy Delort incarnava questo MHSC che vince, che guarda avanti e che non ha paura di nessuno. Valori che il club sta ritrovando nelle ultime settimane, e chi meglio di lui per continuare su questa strada?

Certo, c'è stato un addio difficile, in una certa incomprensione, ma Andy Delort è un figlio della Regione, le cui statistiche con i nostri colori (106 partite, 47 gol e 21 assist in 3 stagioni) non hanno eguali. Numeri che è ora di far crescere di nuovo, per il bene del club. È con questa prospettiva, prima di tutto collettiva, che Andy riprende oggi il filo della sua avventura montpelliérina. Prestato con opzione di acquisto dal Mouloudia d'Alger, Andy Delort indosserà il n°7. Ben tornato Andy!", la chiosa dell'annuncio.