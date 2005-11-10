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Antonio Rudiger non va via: ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2027

Antonio Rudiger non va via: ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2027 TUTTOmercatoWEB
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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:16Calcio estero

Antonio Rudiger continuerà per un'altra stagione al Real Madrid, come annunciato dal club blanco, confermando così la permanenza di uno dei leader dello spogliatoio e della difesa fino all'estate del 2027. Il centrale tedesco ha deciso di prolungare il suo legame con il club dopo diversi mesi di trattative, alle quali si è aggiunto nella fase finale un fattore entusiasmante: la possibilità di lavorare agli ordini di José Mourinho. "È un sogno lavorare con lui", ha dichiarato a DAZN dopo il debutto della sua nazionale ai Mondiali contro Curaçao.

Rudiger è particolarmente su di giri per questo nuovo inizio con le merengues e ritiene che l'arrivo del tecnico portoghese rappresenti un grande stimolo per affrontare la prossima stagione. I colloqui tra le parti andavano avanti da mesi, l'infortunio patito dall'ex Roma ha frenato i colloqui momentaneamente, ma tornato a giocare e in perfette condizioni, la trattativa si è conclusa con un lieto fine.

L'offerta formale di rinnovo è arrivata a marzo e, dopo diversi mesi di dialogo in un clima di assoluta armonia, a maggio le due parti hanno raggiunto l'accordo per prolungare il rapporto per un'ulteriore stagione. Club e giocatore hanno condiviso fin dal primo momento il desiderio di continuare a camminare insieme. Ora Rudiger è impegnato al Mondiale con la Germania e la sua unica priorità resta quella, prima di fare ritorno a Madrid per lavorare con lo Special One in panchina.

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