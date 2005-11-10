Ufficiale Antonio Rudiger non va via: ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2027

Antonio Rudiger continuerà per un'altra stagione al Real Madrid, come annunciato dal club blanco, confermando così la permanenza di uno dei leader dello spogliatoio e della difesa fino all'estate del 2027. Il centrale tedesco ha deciso di prolungare il suo legame con il club dopo diversi mesi di trattative, alle quali si è aggiunto nella fase finale un fattore entusiasmante: la possibilità di lavorare agli ordini di José Mourinho. "È un sogno lavorare con lui", ha dichiarato a DAZN dopo il debutto della sua nazionale ai Mondiali contro Curaçao.

Rudiger è particolarmente su di giri per questo nuovo inizio con le merengues e ritiene che l'arrivo del tecnico portoghese rappresenti un grande stimolo per affrontare la prossima stagione. I colloqui tra le parti andavano avanti da mesi, l'infortunio patito dall'ex Roma ha frenato i colloqui momentaneamente, ma tornato a giocare e in perfette condizioni, la trattativa si è conclusa con un lieto fine.

L'offerta formale di rinnovo è arrivata a marzo e, dopo diversi mesi di dialogo in un clima di assoluta armonia, a maggio le due parti hanno raggiunto l'accordo per prolungare il rapporto per un'ulteriore stagione. Club e giocatore hanno condiviso fin dal primo momento il desiderio di continuare a camminare insieme. Ora Rudiger è impegnato al Mondiale con la Germania e la sua unica priorità resta quella, prima di fare ritorno a Madrid per lavorare con lo Special One in panchina.