Ufficiale Arezo torna già in Sudamerica: il Granada cede il suo 50% al Gremio, firma per 4 anni

vedi letture

Un paio di anni fa era finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che avrebbe voluto ingaggiarlo come erede del connazionale Luis Suarez. L'esperienza in Europa, però, non è andata nel migliore dei modi e così Douglas Matías Arezo Martínez torna in Sudamerica: il Granada ha annunciato la cessione dell'attaccante uruguaiano al Gremio, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Classe 2002, Arezo era arrivato in Europa nel gennaio del 2022, strappato dal Granada al River Plate. Dopo un anno ha fatto ritorno in patria ed è stato prestato al Penarol, prima di tornare in Spagna per disputare gli ultimi mesi della scorsa stagione. Per lui solo 1 gol (in seconda divisione) in 32 presenze. I brasiliani si assicurano il 50% dei diritti del calciatore, mentre il restante 50 resta della società di Montevideo, il River, dove è cresciuto e ha debuttato tra i professionisti.