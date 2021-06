Argentina, Aguero taglia il traguardo delle cento presenze. Come il Kun solo altri 6 giocatori

Serata speciale per Sergio Aguero con la maglia dell'Argentina. Oltre al successo per 4-1 sulla Bolivia e l'accesso ai quarti di finale della Copa America l'ex capitano del Manchester City fresco di passaggio al Barcellona ha messo a referto la centesima presenza con la casacca albiceleste. Un traguardo, questo, raggiunto prima di lui solo da calciatori come Messi, Mascherano, Zanetti, Ayala, Di Maria e Simeone.

Bolivia, poi, ancora più nel destino del Kun dopo la gara di questa notte dato che sempre contro di loro scese in campo per la prima volta da titolare il 17 novembre 2007 al Monumental di Buenos Aires andando anche a segno per la prima volta.

Di seguito il dettaglio delle 100 partite di Aguero con l'Argentina:

12 al Mondiale (2 reti)

23 in Copa America (9 reti)

28 nelle qualificazioni alle varie competizioni (9 reti)

37 amichevoli (21 reti)