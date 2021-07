Argentina, Lautaro Martinez: "Vincere col Brasile ti diverte il doppio. Ora siamo nella storia"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Argentina e dell'Inter, ha espresso tutta la sua gioia per il successo in Copa America nella finale contro il Brasile al Maracana: "La Copa America è qualcosa che abbiamo sempre sognato e questo successo resterà per sempre. Abbiamo vinto lealmente e dobbiamo godercelo. In nazionale ci sono calciatori nuovi, che hanno fame, vogliamo spingere ancora. Giocare e vincere con il Brasile è sempre speciale, ti diverti il doppio. Questa Copa doveva giocarsi in Argentina. Conserverò questa medaglia a vita. Siamo nella storia della Nazionale, non vincevamo un titolo da tanto tempo e il digiuno oggi è stato rotto".