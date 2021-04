Argentina, Tanque Silva può tornare a giocare a 40 anni. Annullata la squalifica per doping

Santiago Silva può tornare a giocare. L'ex attaccante della Fiorentina, 40 anni, era stato condannato a scontare due anni di squalifica per essere risultato positivo a un controllo antidoping nell'aprile dl 2019, dopo la partita fra il Gimnasia La Plata e il Newell's. Al Tanque vennero rilevati alti livelli di testosterone e il giocatore si è giustificando dicendo di aver utilizzato un gel fertilizzante poiché cercava di diventare padre. L'ultima partita giocata risale al marzo 2020, con la maglia dell'Argentinos, questo perché il giocatore ha presentato suo ricorso per non essere stato debitamente informato nei 90 giorni successivi alla visita medica, pertanto ha ottenuto un provvedimento cautelare che gli ha permesso di continuare a giocare, prima della pausa forzata a seguito della pandemia. E dal 31 ottobre 2020 è partita la squalifica. Il Tribunale disciplinare AFA ha deciso per la grazia e ora Silva potrà cercarsi una squadra. Possibile che sia il Club Atlético Atlanta, squadra di seconda divisione.