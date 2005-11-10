Ufficiale L'Ajax pesca fra i giovani dell'Atletico Madrid: arriva il trequartista 20enne Monserrate

Dopo Caio Enrique i Lancieri centrano il secondo arrivo di giornata con un giocatore che inizialmente si unirà alla squadra Under 23.

L'Ajax, che ha uno dei settori giovanili più invidiati d'Europa, pesca fra i giovani dell'Atletico Madrid: arriva Jano Monserrate, centrocampista offensivo classe 2006 che può giocare anche sulle due fasce. La scorsa stagione ha giocato due partite nella Liga spagnola con l'Atletico. L'Ajax lo acquista e inizialmente lo utilizzerà nello Jong Ajax, la squadra riserve Under 23 dei Lancieri.

Il comunicato dell'Ajax con i dettagli

Ecco il comunicato del club: "Ajax e Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo sull'immediato trasferimento di Jano Monserrate. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto quadriennale ad Amsterdam, in esecuzione fino al 30 giugno 2030. Monserrate si unirà alla squadra Ajax U23 con effetto immediato.

Monserrate (28 gennaio 2006, Saragozza, Spagna) ha iniziato la sua carriera al Real Zaragoza ed è un giocatore internazionale spagnolo. Il centrocampista si è unito alla squadra U19 dell'Atlético Madrid a metà della stagione 2024/2025. Nella capitale spagnola, si è affermato come regolare per la squadra di riserva del club. Il 31 gennaio 2026, ha fatto il suo debutto in prima squadra per l'Atlético Madrid nella partita di campionato contro il Levante UD".