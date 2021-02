Arsenal, Arteta dopo la bella vittoria contro il Leeds: "Grande prova, risultato che dà fiducia"

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, dopo il successo ottenuto contro il Leeds, ha dichiarato: "Sono molto contento del risultato e della prestazione fatta contro una squadra fantastica che ti rende la vita molto difficile. Abbiamo gestito bene le situazioni. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che c'è una squadra che non si sarebbe mai arresa e infatti ci hanno complicato la vita. Per portare a casa questi match devi andare al massimo per tutti i 90 minuti. Sono entusiasta per la quantità di occasioni create e il tipo di gol che abbiamo segnato. Prestazioni come queste, contro una squadra del genere, danno molta fiducia.”. Si è poi soffermato sulla prestazione di Odegaard, elogiandolo: “Ha disputato un’ottima gara, ha corso tantissimo ed è sembrato molto a suo agio. È stato fantastico.".