Arsenal, Arteta: "Il 3-0 col Fulham ci aiuta ad arrivare al top alla semifinale di Champions"

L’Arsenal risponde presente in Premier League e lo fa con autorità, superando il Fulham con un netto 3-0. Un successo che tiene i Gunners agganciati alla vetta insieme al Manchester City e che rafforza il morale in vista dei prossimi impegni.

Al termine della gara, intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prova offerta dalla squadra, spesso criticata nelle ultime settimane: “Sono molto contento della prestazione. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, soprattutto dopo il rientro tardivo da Madrid, ma abbiamo parlato di fame di vittoria e oggi si è vista”.

Il tecnico spagnolo ha poi spostato l’attenzione sulla sfida europea ormai alle porte, quella contro l’Atletico Madrid in semifinale di Champions League (si riparte dall'1-1 dell'andata): “Questa era una partita cruciale. Vogliamo usarla come slancio e arrivare a martedì con convinzione”.