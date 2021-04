Arsenal, Arteta: "Saka ha una intelligenza unica: l'ho testato in tutte le posizioni"

vedi letture

Non può essere certo definita una stagione positiva per l'Arsenal ma Mikel Arteta avuto la possibilità di sviluppare calciatori giovani, diventati ormai uomini chiave della squadra, come Bukayo Saka ed Emile Smith-Rowe. Questo il pensiero dell'allenatore basco ai microfoni di Sky: "'B' prende molte buone decisioni perché è un giocatore talmente intelligente che sa leggere le situazioni. Dopodiché, ovviamente, ha la capacità di eseguirle nel modo giusto e questa è ovviamente una grande qualità. Mi ci è voluto un po' per capirlo. Ecco perché ho provato a farlo giocare in diverse posizioni, per vedere come reagiva. Volevo mettere alla prova anche il suo carattere perché giocava come terzino sinistro e so che non era la sua posizione ideale, ma ha dovuto attraversare quel periodo".