Arsenal, Arteta: "Sono contrariato, se non segni non vinci"

Intervenuto nel post-partita di Aston Villa-Arsenal, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha così commentato la sconfitta del Villa Park.

Sulla partita:

"Sono estremamente contrariato, sia dalla sconfitta sia dal modo in cui è arrivata. Eravamo la squadra migliore, abbiamo controllato ogni reparto ma gli abbiamo lasciato il pallone facendogli creare almeno tre grosse occasioni".

Sul gol che non è arrivato:

"Quando dovevamo trovare il pari, non siamo riusciti a fare il giusto passaggio o il giusto tiro. Loro sono stati migliori in area avversaria, e le partite si vincono così. Noi non abbiamo segnato, quindi non potevamo vincere".