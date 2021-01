Arsenal-Crystal Palace 0-0, le pagelle: Leno reattivo, attacco spuntato. Tomkins sfortunato

vedi letture

ARSENAL-CRYSTAL PALACE 0-0

ARSENAL

Leno 7 - La traversa lo salva sul colpo di testa a botta sicura di Tomkins. Grande respinta sulla zuccata di Benteke sul finale di primo tempo, un intervento che si rivela decisivo ai fini del risultato finale.

Bellerín 6,5 - Molto propositivo in fase offensiva, i suoi cross sono sempre insidiosi e partecipa con costanza in fase di costruzione. Eze gli provoca qualche affanno ma con il passare dei minuti gli prende le misure limitandolo a dovere.

Holding 6 - Attento in marcatura, porta sempre un pressing altissimo sugli attaccanti avversari. Ha una sola indecisione ma per sua fortuna la traversa respinge la minaccia portata da Tomkins.

David Luiz 5,5 - Benteke lo fronteggia in maniera efficace, quasi sempre in difficoltà a limitare lo strapotere fisico dell'avversario. Quantomeno fa valere le sue doti in fase di costruzione dell'azione dalle retrovie.

Maitland-Niles 5 - Non si contano gli errori nei suggerimenti ai compagni, specie nel primo tempo. È sempre presente quando si sviluppa l'azione offensiva ma non riesce mai a creare situazioni interessanti per la poca precisione al cross. (Dal 65' Pépé 6 - Entra bene in partita ma non riesce a dare imprevedibilità all'azione offensiva. Apprezzabile in fase di copertura, dove si rende protagoinista di una serie di ripiegamenti da applausi).

Ceballos 6,5 - Regia pulita, impreziosita da alcune giocate davvero di alto livello. Efficace anche quando è chiamato a schermare le avanzate degli avversari, cala vistosamente nella ripresa. (Dal 70' Thomas 5,5 - Qualche errore di posizionamento sulle ripartenze degli avversari che lo portano a commettere qualche fallo di troppo).

Xhaka 6,5 - Solita partita di sacrificio in mediana. Raddoppia puntualmente gli avversari e fluidifica in maniera eccelsa la costruzione dell'azione. Protagonista di una serie di interventi provvidenziali in fase di ripiegamento difensivo.

Saka 6 - Molto cercato dai compagni sull'out di destra. Svaria molto per non dare punti di riferimento ma non riesce nel guizzo decisivo per cogliere di sorpresa la retroguardia avversaria.

Smith Rowe 5,5 - Gestione efficace spalle alla porta ma non riesce quasi mai a trovare la posizione giusta per imbeccare gli attaccanti, sempre ben imbrigliato dai centrali difensivi avversari.

Aubameyang 5,5 - Sempre temibile quando punta in uno contro uno, da sempre l'impressione di poter creare situazioni interessanti ma concretizza raramente. Naviga troppo lontano dalla porta e gli unici tentativi verso lo specchio vengono registrati con conclusioni da fuori.

Lacazette 5 - Quasi sempre tagliato fuori dalla manovra offensiva. In qualche occasione riesce a supportare bene l'azione offensiva giocando bene spalle alla porta, ma è decisamente troppo poco per uno come lui. (Dall' 81' Nketiah s.v.).

CRYSTAL PALACE

Guaita 6,5 - Non è chiamato a interventi degni di nota, ma si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa, specie da conclusioni dalla distanza.

Ward 6 - Si presenta di rado in area di rigore avversaria. Compensa con una prestazione sicura e attenta in fase di copertura nonostante qualche balbettio iniziale.

Tomkins 7 - Catalizza ogni pallone che spiove all'interno dell'area di rigore. Insuperabile nell'uno contro uno, la traversa gli nega la gioia del gol dopo un bello stacco su azione da calcio da fermo.

Kouyaté 6,5 - Meno pulito del compagno di reparto ma sempre efficace a ribattere le iniziative degli avversari. Prestazione che assume un altro valore, se si considere che si tratta di un centrale adattato.

Mitchell 6 - Molto bene nella prima frazione, specie in fase di spinta. Cala vistosamente nella ripresa e si limita a coprire, con attenzione, la sua zona di campo.

Townsend 5 - Un fantasma, doveva essere l'uomo in grado di dare fantasia e imprevedibilità alla manovra e invece si nasconde in campo toccando pochissimi palloni.

McArthur 5,5 - Protagonista di una serie di buoni ripiegamenti sulla linea dei difensori. Troppo poco in fase di costruzione, il centrocampo avversario ha spesso il sopravvento.

Milivojevic 5,5 - Come per il compagno di reparto, si limita soltanto alla fase di interdizione. La manovra si sviluppa quasi sempre con lanci lunghi dalle retrovie, saltando il transito in zona mediana. (Dal 90' McCarthy s.v.).

Eze 6 - Qualche buono spunto, specie nel primo tempo, poi si spegne a lungo andare. Dimostra di avere buoni colpi, prospetto interessante in ottica nazionale inglese.

Benteke 6 - Sua l'occasione più nitida della partita, Leno è costretto all'intervento prodigioso per opporsi. Abile a lavorare di fisico su David Luiz, favorisce lo sviluppo della manovra con sponde interessanti per i compagni. (Dall' 81' Ayew s.v.).

Zaha 5,5 - Uno dei più attivi ma quasi sempre fumoso e troppo impegnato a cercare contatti improbabili con gli avversari piuttosto che pensare a sfruttare le sue ottime doti da velocista.