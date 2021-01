Arsenal-Crystal Palace, formazioni ufficiali: Arteta dà fiducia al giovane Smith-Rowe

Di seguito le formazioni ufficiali di Arsenal-Crystal Palace, valida per il 18° turno di Premier League. Spicca tra i Gunners la presenza di Emile Smith-Rowe dal 1', dopo la rete segnata in FA Cup al Newcastle. Assente Tierney, ceduto Kolasinac, sulla sinistra agirà Mailtland-Niles. Davanti si rivede Lacazette:

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Maitland-Niles; Xhaka, Ceballos; Saka, Smith-Rowe, Aubameyang; Lacazette. All. Arteta.

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Guaita; Ward, Mitchell, Tomkins, Kouyate; McArthur, Milivojevic, Townsend, Eze; Zaha, Benteke. All. Hodgson.