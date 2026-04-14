Arsenal, emergenza infortuni. Arteta: "Rice non si è allenato". Poi l'incognita su Calafiori

L'Arsenal di Mikel Arteta si trova in balia di una vera e propria emergenza infortuni nel momento più critico della stagione. Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting Lisbona, ben cinque tasselli imprescindibili dei Gunners non hanno preso parte alla sessione di allenamento odierna. La preoccupazione maggiore riguarda Declan Rice: nonostante abbia giocato tutti i 90 minuti nella recente sconfitta interna per 1-2 contro il Bournemouth, il centrocampista inglese non è stato avvistato in campo nei primi 15 minuti della rifinitura, alimentando forti dubbi sulla sua presenza domani sera all'Emirates Stadium.

Sono rimasti ai box il capitano Martin Odegaard e l'esterno Bukayo Saka, mentre Jurrien Timber è ko per un infortunio all'inguine, Riccardo Calafiori stoppato da problemi fisici emersi proprio dopo la gara d'andata a Lisbona. La qualificazione alle semifinali è tutt'altro che decisa in partenza, l'1-0 dell'andata non è sufficiente per far stare tranquilli i ragazzi di Arteta. E un risultato positivo prima dello scontro diretto con il Manchester City in Premier League aumenta ulteriormente la pressione.

"Dobbiamo aspettare domani mattina per vedere come stanno alcuni ragazzi e fare la scelta giusta", ha dichiarato Mikel Arteta in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting, in merito alla situazione critica degli infortunati. Su Rice invece il tecnico dei Gunners ha detto: "Non voglio parlarne ora, dobbiamo aspettare e vedere come va domani. Non ha potuto allenarsi", ha precisato. Infine, se ci siano possibilità di rivedere Saka, Timber, Odegaard e Calafiori ha risposto: "Forse uno di loro, vediamo".