Arsenal, il super momento di Smith-Rowe blocca Isco. Per Arteta il centrocampo è a posto

vedi letture

La rivelazione Emile Smith-Rowe, titolare nelle ultime tre gare, tutte vinte dall'Arsenal, potrebbe interrompere la trattiva, appena iniziata in realtà, tra Gunners e Real Madrid per Isco. Secondo la stampa inglese il grande momento che sta vivendo il giovane fantasista potrebbe allontanare la possibilità di un'ulteriore entrata in quel reparto per Arteta.