Arsenal-Liverpool 0-3, le pagelle: Diogo Jota cambia il match, Gunners in serata no

Queste le valutazioni di Arsenal-Liverpool, gara terminata 0-3.

ARSENAL-LIVERPOOL 0-3

Marcatori: 64’ Diogo Jota (L), 69’ Salah (L), 82’ Diogo Jota (L)

ARSENAL

Leno 6 – Dopo un primo tempo senza troppi patemi, nella ripresa può fare poco sui 3 gol del Liverpool e limita il passivo in altre occasioni.

Chambers 5,5 – Ha molto lavoro da sbrigare nel confronto con Robertson e Mané, che lo vede sconfitto soprattutto nella prima frazione di gioco.

Holding 5,5 – Buon contributo sul piano difensivo nel primo tempo, per poi soffrire decisamente di più dopo l’intervallo.

Gabriel 5,5 – Quando arrivano palloni in area, talvolta spazza via senza badare troppo all’estetica. Nella ripresa si perde Salah in occasione del secondo gol.

Tierney 5,5 – Dopo un primo tempo con diverse difficoltà, deve abbandonare il campo per un problema fisico. (Dal 47’ Cedric 5,5 – L’Arsenal non migliora di molto nelle due fasi con il suo ingresso in campo)

Partey 6 – Del duo di centrocampo è quello che riesce un po’ di più a reggere l’urto del Liverpool.

Ceballos 5 – Prima frazione di gioco di grande sofferenza, con tanti palloni ersi in fase d’impostazione. (Dal 58’ Elneny 5,5 – Entra nella fase in cui il Liverpool continua a spingere e sblocca il match, soffrendo come i suoi compagni)

Pépé 5 – Pochi squilli dei suoi nel corso del match. Con il passare dei minuti, aiuta sempre meno in fase di non possesso.

Odegaard 5 – Fatica ad incidere sulla trequarti, sia nell’ultimo passaggio che nella conclusione.

Aubameyang 5 – Sul settore sinistro dell’attacco viene praticamente annullato da Alexander-Arnold, giocando una delle peggiori gare stagionali. (Dal 77’ Martinelli s.v.)

Lacazette 5 –Troppo isolato rispetto al resto della squadra, nella prima parte di gara non rende mai pericoloso.

LIVERPOOL

Alisson 6 – Non ha molto lavoro da sbrigare nel corso del match, vivendo 90 minuti tranquilli dopo tanto tempo.

Alexander-Arnold 7 – Sembra tornato quello dei tempi migliori, per come galoppa sulla destra mettendo in mostra le sue doti fisiche e la sua qualità nei passaggi. Serve a Diogo Jota il pallone del vantaggio.

Phillips 6,5 – In crescita rispetto alle ultime uscite, sia sotto l’aspetto difensivo che nell’intesta con il compagno di reparto Kabak.

Kabak 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi palloni dalle parti di Alisson, giocando un match di grande solidità. (Dall’84’ Williams s.v.)

Robertson 6,5 – Il solito treno sulla fascia sinistra, che mette in mezzo diversi palloni invitanti. (Dal 60’ Diogo Jota 7,5 – Impatto devastante per l’ex Wolverhampton, segnando due gol con cui apre e chiude il match)

Thiago Alcantara 6,5 – Oltre a dare il solito contributo qualitativo, si rende utile anche in fase di pressing e di recupero palla.

Fabinho 7 – Giganteggia in mediana, recuperando una quantità industriale di palloni per poi distribuirli con qualità ai compagni.

Milner 6,5 – Sempre di aiuto all’azione offensiva, nella prima frazione di gioco ha la più ghiotta occasione per i Reds ma non la sfrutta. Ottimo anche nel ruolo di terzino.

Salah 7 – Sulla destra detta legge insieme ad Alexander-Arnold, pur non avendo grosse occasioni nel primo tempo. Si scatena nella ripresa, con il pregevole gol del raddoppio e dando il là all’azione del tris.

Firmino 6,5 – Presente in molte azioni offensive del Liverpool, soprattutto in fase di rifinitura ma anche con una conclusione che termina fuori di poco. (Dal 78’ Wijnaldum s.v.)

Mané 6 – In una prova comunque positiva, è il meno scintillante dell’attacco dei Reds. Sfiora il gol un paio di volte, avendo comunque il merito di entrare nell’azione del 3-0.