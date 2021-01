Arsenal-Man United, le formazioni ufficiali: Lacazette sfida Cavani, c'è Pogba

vedi letture

Alle 18.30 in Premier League andrà in scena la sfida tra Arsenal e Manchester United. I padroni di casa scenderanno in campo con Martinelli in attacco con Lacazette e senza Aubameyang. Gli ospiti rispondono con Pogba e Cavani titolari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ARSENAL (4-3-3): Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Soares, Partey, Xhaka, Pepe, Smith Rowe, Martinelli, Lacazette.

MAN UNTED (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani.