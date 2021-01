Arsenal-Manchester United 0-0, le pagelle: Cavani si divora due gol fatti, Pogba non brilla

vedi letture

Arsenal - Manchester United 0-0

ARSENAL

Leno 6,5 - In un paio di occasioni prega per poter allontanare il pericolo dalla propria porta, ma nel primo tempo si inventa un grandissimo intervento sulla conclusione a giro di Fred.

Bellerin 6,5 - Non affonda mai il colpo, ma aiuta i compagni in entrambe le fasi. Concreto rispetto al collega di reparto, concede poco ai red devils: nel finale serve un ottimo assist per Pepe, ma il tiro dell'ivoriano esce di pochissimo.

Holding 6 - Attento soprattutto sui traversoni in area di rigore, regge nel primo tempo con un paio di diagonali che evitano il peggio. Nella ripresa concede qualcosa, ma alla fine arriva il clean sheet.

David Luiz 6 - Bada pochissimo alla forma, ma la sostanza c’è e si vede: un paio di salvataggi decisivi, come sul calcio di punizione di Bruno Fernandes.

Cedric 6 - Contro Wan-Bissaka soffre parecchio, nel primo tempo concede troppo all’esterno dello United. Nella ripresa affonda con maggiore costanza e costringe il laterale dello United a rimanere basso.

Thomas Partey 5 - Lento e prevedibile. A ogni tocco frena la manovra, un paio di passaggi sono concettualmente sbagliati. Perde troppi palloni nella zona nevralgica del campo.

Xhaka 6 - Meno fronzoli rispetto al collega di reparto. Recupera diversi palloni, sporca le linee di passaggio e non si fa intimorire dal centrocampo ospite.

Martinelli 6 - Uno dei più propositivi nel primo tempo, serve una gran palla a Lacazette ma il francese non la sfrutta. Salva i suoi con una gran diagonale su Rashford. (Dal 46’ Willian 6,5 - Quando entra cambia il match: pericolo costante sulla sinistra, gli ospiti lo contengono a fatica).

Smith Rowe 5,5 - Tocca tanti palloni ed è spesso nel vivo del gioco, ma manca nell’ultimo passaggio. Ha un’occasione in area di rigore, ma non la sfrutta. (Dall’83’ Odegaard s.v.).

Pepe 6 - Nella prima frazione è l’unico che prova a saltare l’uomo, sfiora anche la rete con un bel tiro piazzato. Nella ripresa è meno presente, i giri del motore calano col passare dei minuti.

Lacazette 6 - Perde l’attimo giusto sulla giocata di Martinelli, nel secondo tempo è meno distratto. Gran calcio di punizione, ma la traversa gli nega la gioia del gol. (Dal 95’ Nketiah s.v.).

MANCHESTER UNITED

De Gea 6,5 - Salvato dalla traversa, ma la fortuna aiuta spesso gli audaci. Non subisce molti tiri verso la porta, ma quando i palloni arrivano dalle sue parti ci mette sempre la mano.

Wan-Bissaka 5,5 - Si propone spesso e cerca sempre di aiutare i centrocampisti. Nel secondo tempo fa più fatica, Cedric lo costringe a rimanere basso.

Lindelof 6 - Non corre moltissimi pericoli, dalle sue parti non si passa facilmente. Concede davvero poco ai gunners, in alcune occasioni copre anche Maguire.

Maguire 5,5 - All’inizio non rischia troppo, poi Lacazette lo mette in crisi con un paio di movimenti verso la porta. Ingenuo sul francese, concede la punizione dal limite che porta alla traversa dei londinesi.

Shaw 7 - Affonda e si propone anche dopo il fischio finale. Non si ferma praticamente mai, difende e attacca a tutto campo. Uno dei migliori, offre un paio di assist al bacio. Cavani però non li sfrutta.

McTominay 6 - Inizia col piede giusto e si mette in cabina di regia a gestire le operazioni. Esce a pochi minuti dalla fine del primo tempo per via di un problema fisico. (Dal 37’ Martial 5,5 - Poco presente in area di rigore, gira a vuoto e non riesce mai a trovare la posizione giusta).

Fred 6 - Fa il suo senza mai forzare la giocata e cercando sempre il passaggio in orizzontale. Tanti palloni gestiti, ma non si assume mai il rischio.

Pogba 6 - Partita dai due volti per il centrocampista francese. Nella prima metà di gioco recupera diversi palloni e prova anche a rifinire, nella ripresa soffre e non riesce mai a rendersi pericoloso. Prova anche un tiro dalla distanza, ma una deviazione facilita la presa di Leno.

Bruno Fernandes 6 - Sta bene sia fisicamente e mentalmente, quando si presenta nei pressi dell’area diventa un pericolo costante. Nel secondo tempo si abbassa troppo ed esce dal gioco.

Rashford 5,5 - Quando accelera crea sempre problemi, ma gioca praticamente da solo. Cerca sempre il ricamo, deve essere più concreto. (Dall’80’ Greenwood s.v.).

Cavani 5 - Due occasioni, due gol sfiorati. Deve essere più cattivo, soprattutto nei momenti cruciali del match. L’ex PSG ha sicuramente l'esperienza per poter far meglio in area di rigore.