Arsenal, obiettivo per la porta: dopo l'Europeo parte l'offensiva per Ramsdale

Arsenal molto attiva sul mercato. Dopo la stagione deludente appena conclusa, i Gunners sono all'opera per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Fra gli obiettivi c'è anche Aaron Ramsdale, impegnato con la nazionale di Southgate a Euro2020. Secondo quanto riporta il Sun, il club della capitale inglese starebbe aspettando la fine della competizione per effettuare la prima offerta per il portiere dello Sheffield United.