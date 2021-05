Arsenal pronto a resettare, in tanti con la valigia in mano. Arteta: "Molte cose cambieranno"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato della squadra della prossima stagione che con ogni probabilità subirà una vera e propria rivoluzione. I Gunners sono a un passo dall'essere fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo 25 anni: "Ci sono così tante cose da fare, perché abbiamo già molti giocatori in prestito, molti giocatori con contratti ancora che dobbiamo sistemare e dipenderà da cosa accadrà con molti di loro", ha dichiarato, assicurando che molte cose cambieranno. Fra i giocatori destinati a partire vi sono il portiere Bernd Leno e il terzino Hector Bellerin, da valutare le posizioni di Lacazette e Nketiah così come David Luiz, il cui contratto è in scadenza. Torreira e Guendouzi sono in prestito e non rientrano nel progetto, Maitland-Niles e Willock anch'essi via a titolo temporaneo, potrebbero essere sacrificati per fare cassa".