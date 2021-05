Arsenal, rivoluzione in vista. Il club punta a ricavare fino a 200 milioni dalle cessioni

Rivoluzione in vista in casa Arsenal. Secondo quanto riportato da Football London i club londinese punta a ottenere un tesoretto fino a 200 milioni ricavato dalla cessione di alcuni giocatori. Con la valigia c'è Héctor Bellerin, così come Alexandre Lacazette qualora il francese dovesse rifiutare l'offerta di rinnovo. In lista anche Nketiah, Maitland-Niles, Willock, Torreira.