Arsenal, Saliba verso il prestito. Il francese è pronto a tagliarsi lo stipendio pur di giocare

William Saliba è pronto a tagliarsi sensibilmente lo stipendio pur di andare a giocare. Come riporta L'Equipe, il giovane difensore francese avrebbe chiesto all'Arsenal di partire già a gennaio con la formula del prestito per ritrovare quel ruolo da protagonista mai avuto finora a Londra. Per il classe 2001 sembra esserci d'altronde una lunga fila di pretendenti, soprattutto in Ligue 1.