Arsenal, tutto su Ben White per la difesa. Il Brighton vuole oltre 50 milioni, pronto il rilancio

L'assalto dell'Arsenal per Ben White è stato respinto. Come riporta Sky Sports UK, i Seagulls hanno rifiutato infatti un'offerta da quasi 50 milioni di euro arrivata dai Gunners per il loro giovane e talentoso difensore. White in questa stagione ha collezionato ben 36 presenze in Premier League, attirando l'interesse di mister Arteta. Che si prepara quindi a un nuovo tentativo.