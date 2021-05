Arsenal-West Bromwich Albion 3-1, le pagelle: Smith Rowe motorino, Pereira decima gioia.

vedi letture

ARSENAL-WEST BROMWICH ALBION 3-1

Marcatori: 29’ Smith Rowe (A), 35’ Pepè (A), 67’ Pereira (W), 90' Willian (A).

Leno 6- Una domenica sera relativamente tranquilla in cui non deve fare grandi cose.

Chambers 6- Fa le cose con diligenza e abnegazione,

Holding 6,5- Roccioso e caparbio in tutte le situazioni in cui è chiamato in causa.

Magalhaes 6- L’attacco dei baggies gli fa il solletico, mai in sofferenza sulle chiusure.

Saka 7- Sgasa sulla fascia sinistra e fa capire ben poco ai difensori del West Bromwich. L’assist per il vantaggio impreziosisce la sua gara.

Elneny 6- Tanta corsa in mezzo al campo per poter servire i suoi compagni.

Ceballos 6- Non si fa vedere molto, la squadra ha bisogno delle sue geometrie. Un po’ meglio nella ripresa. (Dal 77’ Partey sv)

Willian 6,5- Pennella la punizione che chiude il match: è il primo gol in maglia gunners.

Smith Rowe 7- Inserimenti con il tempo giusto sui cross dalle fasce, infatti da uno di questi colpisce al volo bucando il portiere. (Dal 64’ Tierney 6- Entra a risultato già acquisito per mettere minuti nelle gambe).

Pepè 7- Un gol molto bello che mancava dal 28 febbraio: sterzata a rientrare sulla fascia destra e mancino a giro che si insacca nel sette più lontano.

Martinelli 5,5- Forse il più in ombra dell’attacco dell’Arsenal, non riesce a trovare la posizione e sparacchia alto in due occasioni. (Dal 60’ Lacazette 6- Non ha grandi occasioni, si vede che vuole il gol).

WEST BROMWICH ALBION

Jhonstone 6- Può fare poco sulle due reti molto belle e precise dell’Arsenal.

Furlong 5,5- Soffre parecchio sulla fascia di competenza non riuscendo a prendere le misure agli avversari.

Ajayi 5- In difficoltà contro dei giocatori molto veloci e rapidi.

Bartley 5,5- Il capitano dei Baggies prova a suonare la carica a più riprese ma senza sortire gli effetti sperati.

Townsend 5,5- Più di una volta è bravo a fermare le scorribande dell’Arsenal sulla sua fascia di competenza.

Robinson 5,5- Va ad intermittenza, si accende e si spegna senza incidere. (Dal 69’ Diangana 6- Mette fosforo e grinta negli ultimi venti minuti).

Phillips 5- In balia degli avversari non riesce mai ad opporre resistenza alle folate degli avversari.

Pereira 6,5- Un grande gol per accorciare il passivo: coast to coast da centrocampo che finisce con un tiro dal limite che dopo aver incocciato sul palo si insacca.

Gallagher 5- Trotterella per il campo senza mai entrare veramente nella contesa.

Diagne 5- Difficile giudicarlo vista la penuria di palloni che gli arrivano, le poche che può giocare non le sfrutta. (Dal 56’ Robson Kanu 5,5- L’impegno non manca ma non può bastare).