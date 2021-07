Arsenal, Xhaka verso la Roma: Ruben Neves è il sostituto designato dei Gunners

Con Granit Xhaka sempre più diretto verso Roma, l'Arsenal è alla caccia di un nuovo centrocampista, e dopo aver sondato anche Manuel Locatelli, offrendo 40 milioni al Sassuolo, si sarebbe diretto verso Wolverhampton, cercando di strappare agli Wolves il portoghese Ruben Neves. Secondo quanto riporta dall'Inghilterra The Sun, Neves sarebbe l'obiettivo numero uno dei Gunners per sostituire lo svizzero, e una volta formalizzata la cessioni il club londinese sarebbe pronto ad assaltare gli Wolves per acquistare il centrocampista.