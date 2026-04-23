TMW Arteta vuole un altro italiano: Arsenal pronta a staccare un ricco assegno per Nicolò Tresoldi

49 presenze, 17 gol e 5 assist sono il biglietto da visita col suo club: Nicolò Tresoldi è reduce dalla stagione della consacrazione con la maglia del Club Brugge, al punto da essersi conquistato le attenzioni di grandi club, come l'Arsenal. Arteta è molto contento di Calafiori, a dispetto dei tanti infortuni patiti dal difensore, e vorrebbe affiancargli un altro italiano: Tresoldi è infatti nativo di Cagliari, nonostante le tante presenze con l'Under 21 tedesca. La FIGC sembra comunque aperta ad una chiamata in Nazionale maggiore per il classe 2004, staremo a vedere se Tresoldi alzerà il telefono.

30 milioni per il bomber, che diventerebbe l'alternativa a Gyokeres

Tresoldi ha firmato un contratto la scorsa estate che lo lega ai Blauw en Zwart fino all'estate del 2029, in verità il suo destino potrebbe riguardare leghe ben più prestigiose della Jupiler Pro League. Secondo quanto raccolto da noi di TMW, i Gunners sarebbero pronti a staccare un assegno da 30 milioni per il giocatore, come il ds Berta già in contatto con i vertici del club belga, bottega assai cara.

Nel firmamento londinese, già ricchissimo di stelle e attaccanti, Tresoldi potrebbe andare a prendere il posto di quel Gabriel Jesus che sembra arrivato a fine ciclo coi Gunners: l'italo-tedesco diventerebbe dunque la principale alternativa a Gyokeres, che a meno di sorprese guiderà ancora l'attacco della squadra di Arteta l'anno prossimo.