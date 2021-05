Aston Villa, Grealish recupera per l'Everton. E Southgate sospira: ci sarà all'Europeo

L'importanza di Jack Grealish per l'Aston Villa sta tutta nei numeri ottenuti dalla squadra di Birmingham nelle ultime dodici partite, quelle in cui il capitano è mancato: solo tre vittorie, che hanno allontanato i Villains dal sogno europeo dopo una grande stagione. Grealish ora è pronto a tornare per il rush finale: secondo The Athletic, il centrocampista inglese ha risolto i problemi allo stinco e dovrebbe scendere in campo già con l'Everton giovedì. Buone notizie anche per Gareth Southgate, che potrà contare su un elemento di grande fantasia per i prossimi campionati europei.