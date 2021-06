Aston Villa, prime parole per Ashley Young: "Appena ho saputo dell'interesse ho fatto di tutto per tornare"

Prime parole da giocatore dell'Aston Villa per Ashley Young, tornato dopo 10 anni nel club in cui ha speso 4 anni e mezzo: "È fantastico essere tornato, sembra che non me ne sia mai andato" ha dichiarato l'inglese a Villa TV, aggiungendo: "Quando ho sentito dell'interesse dell'Aston Villa, ho detto al mio agente di fare qualsiasi cosa per chiudere l'affare". Young, 35 anni, ha ancora voglia di rimettersi in gioco: "Sono tornato con una mentalità vincente. E non sono qui per far solamente parte della squadra, ma voglio giocare".